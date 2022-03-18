Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar devam edecek

İstanbul’da ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar devam edeceği duyuruldu.

TCDD Taşımacılık sosyal medya hesabından İstanbul’da ara ara etkili olan kara yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 02.00’ye kadar uzatıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”