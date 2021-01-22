banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Yargıtay’dan emsal miras kararı
Yargıtay’dan emsal miras kararı
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI
İMAMOĞLU’NDAN “EKMEK” AÇIKLAMASI

Marmarabirlik’ten 91 milyon TL’lik kredi tahsisatı

Marmarabirlik’te 15 Ocak tarihinde 69 milyon TL ürün bedeli ödenirken, bir taraftan da gübre ve zirai ilaç dağıtımına başlanıyor. Birlik, gübre ve ziraî ilaç dağıtımında kullanmak üzere, aynî kredi limitleri bir önceki yıla göre kilo başına yüzde yüz artırılarak, ortaklarına 91 milyon TL aynî kredi limiti tahsis etti.

Genel 22.01.2021, 13:24
1
Marmarabirlik’ten 91 milyon TL’lik kredi tahsisatı

Marmarabirlik’te 15 Ocak tarihinde 69 milyon TL ürün bedeli ödenirken, bir taraftan da gübre ve zirai ilaç dağıtımına başlanıyor. Birlik, gübre ve ziraî ilaç dağıtımında kullanmak üzere, aynî kredi limitleri bir önceki yıla göre kilo başına yüzde yüz artırılarak, ortaklarına 91 milyon TL aynî kredi limiti tahsis etti.

Marmarabirlik zeytin üreticisinin en önemli girdilerden olan ziraî ilaç ve gübre dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik organik, organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve amonyum sülfat gübreleri ile ziraî ilaç sınıfından, bakır sülfat, bordo bulamacı, fungusit ve insektisitler, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren dağıtıma başlanacak.

2010 yılından bu yana üreticilerin kg başına maliyetlerini düşürmek ve üretimi artırmak için gübre desteği verildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik kar gütmeden üreticiye vermiş olduğu ziraî ilaç ve gübre desteği ile piyasayı da regüle etmektedir. Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde bulunan 30 bin aktif ortağımıza 91 milyon TL ayni kredi limiti tahsisatı yapılmıştır. Ortaklarımız kooperatiflerine ne kadar ürün teslimatı yapmışsa, o kadar gübre ve ziraî ilaç desteğinden faydalanacaktır” dedi.

Döviz kur farkı sebebi ile gübre ve zirai ilaç fiyatlarında artışlar yaşandığını ve bu nedenle üreticilerin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Asa şunları söyledi: “Ortaklarımıza tahsis edilen ayni kredi limitleri, 3 yıl boyunca teslim ettikleri ürün miktarının ortalaması alınarak kg bazında 1,5 TL destek verilmesi kararı alınmıştır. Belirlenen en düşük ayni kredi limiti 2000 TL’dir. Ayrıca azami teslimat miktarının % 50’sini ürün olarak kooperatifine teslim eden ortaklarımıza her yıl için 100 TL olmak üzere, en düşük ayni kredi limiti 2300 TL, en yüksek 12 500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2020 yılı Ekim ayında bazı kooperatif bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ve iklim koşullarından kaynaklanan afet sebebi ile tarım ilçe müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu rapor doğrultusunda, ilave olarak seyyanen 1000 TL ayni kredi limiti tahsis edilmiştir.”

Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik markası “KopOrganik” gübre ortakların kullanımına sunulmuştu. Büyük talep gören organik ve organomineral gübre üretiminin devam ettiğini belirten Hidamet Asa, “Gelecekte üretime önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz KopOrganik gübrenin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12