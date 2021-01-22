Marmarabirlik’ten 91 milyon TL’lik kredi tahsisatı

Marmarabirlik’te 15 Ocak tarihinde 69 milyon TL ürün bedeli ödenirken, bir taraftan da gübre ve zirai ilaç dağıtımına başlanıyor. Birlik, gübre ve ziraî ilaç dağıtımında kullanmak üzere, aynî kredi limitleri bir önceki yıla göre kilo başına yüzde yüz artırılarak, ortaklarına 91 milyon TL aynî kredi limiti tahsis etti.

Marmarabirlik zeytin üreticisinin en önemli girdilerden olan ziraî ilaç ve gübre dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik organik, organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve amonyum sülfat gübreleri ile ziraî ilaç sınıfından, bakır sülfat, bordo bulamacı, fungusit ve insektisitler, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren dağıtıma başlanacak.

2010 yılından bu yana üreticilerin kg başına maliyetlerini düşürmek ve üretimi artırmak için gübre desteği verildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik kar gütmeden üreticiye vermiş olduğu ziraî ilaç ve gübre desteği ile piyasayı da regüle etmektedir. Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde bulunan 30 bin aktif ortağımıza 91 milyon TL ayni kredi limiti tahsisatı yapılmıştır. Ortaklarımız kooperatiflerine ne kadar ürün teslimatı yapmışsa, o kadar gübre ve ziraî ilaç desteğinden faydalanacaktır” dedi.

Döviz kur farkı sebebi ile gübre ve zirai ilaç fiyatlarında artışlar yaşandığını ve bu nedenle üreticilerin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Asa şunları söyledi: “Ortaklarımıza tahsis edilen ayni kredi limitleri, 3 yıl boyunca teslim ettikleri ürün miktarının ortalaması alınarak kg bazında 1,5 TL destek verilmesi kararı alınmıştır. Belirlenen en düşük ayni kredi limiti 2000 TL’dir. Ayrıca azami teslimat miktarının % 50’sini ürün olarak kooperatifine teslim eden ortaklarımıza her yıl için 100 TL olmak üzere, en düşük ayni kredi limiti 2300 TL, en yüksek 12 500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2020 yılı Ekim ayında bazı kooperatif bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ve iklim koşullarından kaynaklanan afet sebebi ile tarım ilçe müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu rapor doğrultusunda, ilave olarak seyyanen 1000 TL ayni kredi limiti tahsis edilmiştir.”

Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik markası “KopOrganik” gübre ortakların kullanımına sunulmuştu. Büyük talep gören organik ve organomineral gübre üretiminin devam ettiğini belirten Hidamet Asa, “Gelecekte üretime önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz KopOrganik gübrenin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.