banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Marmara Park AVM’de IMAX sinema sistemi rezaleti

Yüksek teknoloji sinema sistemleri ‘IMAX’ ile hizmet verdiğini belirten sinema salonları, vatandaşı hayal kırıklığına uğratıyor.

Genel 11.06.2022, 15:44 11.06.2022, 22:11
Marmara Park AVM’de IMAX sinema sistemi rezaleti

Vizyona giren, görüntü ve ses kalitesi güçlendirilmiş yeni filmleri, yüksek bilet fiyatlarıyla vatandaşa IMAX teknolojisiyle sunan sinema salonları, yeterli teknik personeli istihdam etmemesi sebebiyle sinemaseverlere hüsran yaşatıyor.

Marmara Park AVM’de yüksek teknoloji IMAX sistemiyle film seyretmeye gidenler, cumartesi sabah seansında cihazın arıza yapması üzerine filmi yarıda bırakarak salonu terk etti. Film meraklarına, yüksek çözünürlüklü, görüntü kalitesi ve güçlü ses efekti vaadiyle normal tarifenin çok üzerinde fiyatla biletleri satılan IMAX filmler, bazı AVM’lerdeki işletmecilerin yeterli teknik desteği sağlayamaması sebebiyle sinemaseverlerin keyfini yarıda bırakıyor.

Hafta sonu Marmara Park AVM’deki Cinemaximum salonlarında IMAX film çalıştırıcıları arıza yaptı. Onlarca sinemasever, filmin en heyecanlı yerinde salonu terk etti. Türkiye’de ileri teknoloji ile film seyreden elit kesimi mağdur eden işletmeciler, bu teknolojiyi ön plana çıkararak bilet satışı yapıyorlar.

Öte yandan sinemaseverler, sinema işletmelerinin birkaç firmanın kontrolünden çıkartılarak, daha rekabetçi hale getirilmesini istedi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur