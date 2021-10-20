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Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Genel 20.10.2021, 15:23
Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

#türkiye
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