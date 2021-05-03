banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!

Marmara Deniz’inde "deniz salyası" istilası sürüyor

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor. Küçükçekmece sahilini de kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

Genel 03.05.2021, 15:21
Marmara Deniz’inde "deniz salyası" istilası sürüyor

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor. Küçükçekmece sahilini de kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi’nin kıyı kesimi deniz salyası olarak adlandırılan beyaz bir tabakayla kaplandı. Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi’nde de yoğun bir şekilde görülmeye başlanan deniz salyası kötü bir görüntü ortaya koyuyor. Köpük gibi görünen ve denizde renk değişimine neden olan müsilaj yani deniz salyası, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olarak biliniyor. Mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
25°
açık