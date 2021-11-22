Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL(AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.