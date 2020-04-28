Margarinsiz Kurabiye Nasıl Yapılır?

MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 paket vanilin

1 su bardağı pudra şekeri

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri



Margarinsiz Kurabiye Tarifinin Püf Noktası

Bildiğimiz hamur kıvamında daha farklı bir hamur elde edeceksiniz. Bu süreçte içerisine daha fazla un ilave etmemeye özen gösterin. Şekil verirken ve yoğururken elinizi yağlamak adımları daha kolay uygulamanızı sağlayacaktır. Sadece top şeklinde değil dilediğiniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz.

Margarinsiz Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?