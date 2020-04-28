Margarinsiz Kurabiye Nasıl Yapılır?

MALZEMELER
- 1 su bardağısıvı yağ
- 1,5 paketvanilin
- 1 su bardağıpudra şekeri
- 3 su bardağıun
- 1 tatlı kaşığıportakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığıpudra şekeri
Margarinsiz Kurabiye Tarifinin Püf Noktası
Bildiğimiz hamur kıvamında daha farklı bir hamur elde edeceksiniz. Bu süreçte içerisine daha fazla un ilave etmemeye özen gösterin. Şekil verirken ve yoğururken elinizi yağlamak adımları daha kolay uygulamanızı sağlayacaktır. Sadece top şeklinde değil dilediğiniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz.
Margarinsiz Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
- Derin bir kabın içerisine sıvı yağı aktarın.
- Üzerine vanilin, pudra şekerini ilave ederek güzelce karıştırın.
- Ardından bu karışımın içerisine azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın.
- Güzelce yoğururken ele yapışma durumu olursa elinizi hafifçe yağlayarak yoğurma işlemine devam edin.
- Hamurunuz toparladığında elinizi yağlayın. Cevizden biraz büyük toplar koparın ve güzelce yuvarlayın.
- Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine kurabiyelerinizi dizin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir biçimde 12-15 dakika arası üzeri hafif kızarıp renk değiştirene kadar pişirin.
- Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.