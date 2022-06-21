Mardinli kuaför 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 29-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Global Fashıon Progress (GFB) uluslararası kuaför yarışmasında Mardinli kuaför Emrah Bilen’in de içerisinde yer aldığı Türk Milli takımı, takım olarak dünya şampiyonu oldu.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Emrah Bilen, babasının tavsiyesi üzerine 12 yaşındayken kuaförlük mesleğine yöneldi. Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkatleri çeken ve Türkiye’de katıldığı yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Bilen, Türkiye’yi temsilen Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan ve Global Fashıon Progress (GFB) uluslararası kuaför yarışmalarına Milli takımında yer alarak Mardin’den katıldı. Yaptığı saç kesimi, boyama, şekil verme işlemleriyle Milli takımla birlikte 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

“22 ülkeyi geride bıraktılar”

Kuaförlük hayatına 12 yaşından beri başladığını belirten Bilen, “Daha önce Antalya Show ekibine katıldım. 2021’de birincilik elde ettik. 2022’de 2.’lik elde ettik. 22 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen dünya şampiyonasında kuaför sektöründe birincilik elde ettik. Türkiye’mizi ve Mardin’imizi en iyi şekilde temsil ettik ve temsil etmeye de devam edeceğiz. Bayrağımızı Tiran’da dalgalandırdık. Yarışmada Türkiye 1’inci, Kosova 2’inci, İtalya ise, 3’ncü oldu. 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu olduk” dedi.

Yarışmada saç kesimi, sakal düzeltme gibi işlemlerin yapıldığını aktaran Bilen, “Saç boyaması ve saç şekillendirme yaptık. Ondan sonra 5 jüri üyesi vardı. Jüriler kesime, saç modeline, giyim tarzına puan veriyorlardı. Böylece derecelendirdikten sonra grup olarak birincilik elde ettik. 12 yaşında babamın tavsiyesi üzerine başladım mesleğe çok güzel bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Çevre illerden müşteri gelmeye başladı”

Şampiyon olduktan sonra çevre illerden müşterilerinin arttığını belirten Bilen, “Şampiyon olduktan sonra Diyarbakır’dan müşterilerimiz gelmeye başladı. Kızıltepe’den, Artuklu’dan, Midyat’tan ve çoğu müşterimiz çevre illerden gelmeye devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar” şeklinde konuştu.

Müşterilerden Kadir Savaş, “Geçenlerde yarışmaya katılmıştı, dünya şampiyonu oldu. Bundan önce birkaç yarışmaya katıldı. Orada derece getirdi. Bizim Mardin halkı şunlara çok düşkün. Bizim için kalite ve tasarım önemli. Emrah Bey’in en çok kullandığı kelime ve en çok bizi mutlu eden kelimesi şu oldu ‘siz isteyin, biz tasarlayalım" şeklinde konuştu.

(KA-RK-Y)