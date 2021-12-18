Mardin’de sis hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’in Artuklu ilçesi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin’in Artuklu ilçesi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metrenin altına düşürdü. Sürücüler, farlarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis etkisini sürdürüyor.