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Mardin’de sis hayatı olumsuz etkiledi
Mardin’in Artuklu ilçesi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Genel 18.12.2021, 13:42
Mardin’in Artuklu ilçesi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin’in Artuklu ilçesi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metrenin altına düşürdü. Sürücüler, farlarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis etkisini sürdürüyor.