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Mardin’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
Mardin’de akşam saatlerinde sisin çökmesi ile trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Genel 12.01.2022, 20:44
Mardin’de akşam saatlerinde sisin çökmesi ile trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Mardin Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde çöken sis kenti etkisi altına aldı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Yoğun sis trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda sis nedeniyle sürücüler farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.