Son Dakika
Mardin Havalimanı’nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı’nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi.
Genel 26.01.2023, 03:12
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı’nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı’nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi.