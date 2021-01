Mardin esnafı Bakan Soylu’nun annesine hakarette bulunulmasını kınadı

Mardin esnafı, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınadı.

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığ, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına Erdal Erbaş isimli şahıs küfürlü yorum yazmıştı. Mardin esnafı, Bakan Soylu’nun annesine yapılan hakareti Türk bayrağı ve Bakan Soylu’nun annesiyle çekilmiş fotoğrafı ellerine alarak kınadı. Esnaf Ömer Gözal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek olayı kınadı. Bakan Soylu’nun her daim destekçileri olduğunu aktaran Gözal, "Sosyal medyada İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesi Servet hanıma yapılan hakarete karşı geldik, çok üzüldük. Anneler cennettir, kimsenin annelere hakaret etmeye hakkı yoktur. İçişleri Bakanımız günde 2 saat uyuyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ailesine hiçbir zaman vakit ayıramayan bir bakanımız var ve her türlü olumsuzlukla mücadele ediyor. Rabbim İçişleri Bakanımızı bu ülkenin başından eksik etmesin. Servet hanıma acil şifalar diliyoruz. Biz gerçekten Mardinli olarak yapılan hakareti kınıyoruz. Bu kişinin bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Anneler cennettir. Kimsenin annelere küfür etme, hakarette bulunmaya hakkı yoktur" dedi.

Esnaflar Yılmaz Sincar ve Aziz Çomaktekin de vatanı, bayrağı ve milletlerini çok sevdiklerini belirterek, yapılan hakareti kınadıklarını söyledi. Her zaman Bakan Soylu’nun arkasında olduklarını kaydeden Sincar ve Çomaktekin, Servet Soylu’ya acil şifalar diledi.