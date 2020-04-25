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MANSUR YAVAŞ'IN "BİR İFTAR DA BENDEN" UYGULAMASINA SİBER SALDIRI

MANSUR YAVAŞ'IN "BİR İFTAR DA BENDEN" UYGULAMASINA SİBER SALDIRI

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:21
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MANSUR YAVAŞ'IN "BİR İFTAR DA BENDEN" UYGULAMASINA SİBER SALDIRI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesi üzerinden satın alınan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurmuştu.

Faaliyete geçen ve 100 binden fazla iftar paketinin toplandığı www.iftarver.com sitesi, siber saldırılara rağmen hizmetini sürdürüyor.

Mansur Yavaş, 23 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle… www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz” açıklamasında bulunmuştu.

Son Güncelleme: 25.04.2020 10:26
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