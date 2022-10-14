Manisalılar yağmur için ellerini semaya açtı

Aylardır tek damla yağmurun düşmediği Manisa’da vatandaşların talebi üzerine yağmur duası ve yemek hayrı yapıldı. Cuma Namazı sonrası Şehzadeler ilçesindeki tarihi Alaybey Camiinde toplanan yüzlerce Manisalı yağmur yağması için bereket duası ederken cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da duaya eşlik etti.

Küresel ısınma ve mevsim değişimleri sonucu aylardır tek bir damla yağmura hasret kalan Manisa merkezinde vatandaşların talebi ile Şehzadeler ilçesindeki tarihi Alaybey Camiinde bereket için yağmur duası yapılıp, hayır yemeği dağıtıldı. Yağmur duasına 7’den 70’e kadınından erkeğine yüzlerce Manisalı eşlik etti. Kurak bir sezonun ardından sonbahar aylarında olunmasına rağmen yağmur yağmayan Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler’in Alaybey Mahallesindeki vatandaşların ve cami cemaatinin talebi üzerine yağmur duası ve hayır yemeği organizasyonu yaptıklarını belirten Alaybey Mahalle Muhtarı Mustafa Eken, “Yağmur duası yapıldı. Memleketimizde büyük bir kuraklık var. Bu kuraklık sonucu halkımızla birlikte böyle bir duaya ve hayra kalkıştık. Rabbim hayrımızı hayırlı eylesin katında kabul etsin inşallah. Rabbim inşallah en kısa zamanda çiftçilerimizin yüzünü güldürür. Bu hayır vatandaşlarımızın, tüm halkımızın katkılarıyla olan bir hayır. Burada emeği geçen herkese, katkıda bulunan bulunmayan herkese mahallem ve halkım adına teşekkür ederim.” dedi.

Cemaatten gelen talep üzerine yağmur duasını gerçekleştirdiklerini anlatan Alaybey Camii İmam Hatibi Mustafa Köseoğlu ise şunları söyledi: “Malum ülkemizde ve Manisa’da kuraklık var. Yağmur kıtlığı var. Cemaatimizde bizden yağmur duası istedi. Biz de Cuma Namazı sonrası yağmur duamızı gerçekleştirdik hayırlısıyla inşallah. Rabbim Manisa’mıza ülkemize bereketli hayırlı yağmurlar versin inşallah. Bağ ve bahçelerimizi semavi ve arzi afetlerden muhafaza eylesin inşallah.”