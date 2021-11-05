Manisalılar yağmur duasına çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi kurak geçen bir sezonun ardından vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Delemenler Mahallesinde yapılan ve yüzlerce vatandaşın iştirak ettiği yağmur duasına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Alaşehir’in Delemenler Mahallesinde yağmur duası yapıldı. Delemenler Mahallesindeki düğün salonunun bahçesinde toplanan cemaat Cuma Namazını kıldıktan sonra verilen vaazın ardından 2 rekat yağmur namazı kılarak dua etti.

Yağmur duasına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı. Alaşehir İlçe vaizi İsmail Çakmak tarafından kıldırılan iki rekat yağmur namazının ardından yağmur duası yapılarak eller semaya açılıp dua edildi. Yağmur duasından sonra mahalle halkı tarafından vatandaşlara tavuk etli pilav, ayran ve aşure ikram edildi.

Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk, "Son yıllarda yaşadığımız kuraklıklardan dolayı mahalle sakinleri olarak Allah’a dua ettik. Allah’ım dualarımızı kabul etsin günahlarımızı affetsin." dedi.