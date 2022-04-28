Manisalılar Kadir Gecesi’nde Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi’ne akın etti

MANİSA (İHA) – Manisa’da yüzlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi’ne akın etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda yapılan toplu iftarın ardından Kadir Gecesi, manevi atmosfer altında dualarla idrak edildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde yer alan Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Yunus Emre Gönül Sofrası ve Kadir Gecesi Programı’ düzenlendi. Çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi, yüzlerce Manisalıyı Kadir Gecesi’nde ağırladı. Manisa’nın tüm ilçelerinden katılımın sağlandığı programda vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dualar etti. İftar saatinde türbenin yanındaki alanda oruçlarını açan vatandaşlar daha sonra Manisa Hafızlar ve Mevlithanlar Derneği korosunun seslendirdiği ilahileri dinledi. Programda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi’nin önemine ilişkin bir konuşma yaptı ve ilçeye yapılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

“Yunus Emre, sevgi kelimesi ile eşdeğer olmuştur”

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadir Gecesi’ni Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi’nde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün, Türk - İslam düşünürü ve halk ozanı Yunus Emre’nin gönül sofrasında bu büyük ismi ve hocası Tapduk Emre’yi anıyoruz. İslam tarihinin bilge ismi Yunus Emre, yolunu hak yolu bellemiş, ‘Yaradılanı sevdik, yaradandan ötürü’ diyerek hayat felsefesini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bu büyük Türk-İslam âlimi, günümüzde de yaşantısı ve eserleri ile bizlere ışık olmaya devam etmektedir. Bazı insanlar vardır ki bedenleri toprak olsa da fikirleri ve düşünceleri yaşamaya devam eder. Yunus Emre de bir lokma ve bir hırka anlayışıyla çıktığı Hakk’ı arama yolunda çağları aşan bir ses haline gelmiştir. Sevginin ve hoşgörünün ete kemiğe bürünmüş hali olan Yunus Emre’nin ozanlığı da, bu dergahta taşıdığı odun parçaları gibi dümdüz ve kusursuzdur. Bu nedenle, şiirleri geniş halk kitlelerine ulaşarak dilden dile dolaşmıştır. Evrensel bir değer olan Yunus Emre, sevgi kelimesi ile eşdeğer olmuştur. O’nun felsefesini anlamalı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Bu vesileyle; doğruluk, hoşgörü ve sevgi gibi değerleri duru Türkçesiyle halka aktaran büyük Türk Düşünürü ve Halk Ozanı Yunus Emreyle birlikte muhterem hocası Tapduk Emre’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Yunus Emre’nin geniş kitlelere tanıtılması ve inanç turizminin önemli rotalarından biri haline gelmesi amacıyla başlattıkları Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevre ve meydan düzenlemesi projesini tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Ergün, konuşmasına şöyle devam etti: “O günün parasıyla yani 2016 yılında 8 milyon lira gibi bir bedelle 24 bin metrekarelik alan üzerinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptık. Aydınlatma çalışmalarımızı da tamamlayarak türbemizi Yunus Emre’ye ve hocası Tapduk Emre’ye yakışır bir hale getirdik. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını uğurluyor olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hep birlikte Ramazan Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden siz değerli hemşerilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Yaşadığımız bu güzel huzur ikliminin sonsuza kadar devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kahraman ordumuz bölücü terör örgütüne karşı Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Oradaki kahramanlarımız başta olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için yurdumuzun her köşesinde görev yapan tüm askerlerimizin ve polislerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Yüce Allah, şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin”

Konuşmaların ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Başkan Ergün’e üzerinde Yunus Emre’nin tasviri olan bir halı hediye etti. Daha sonra yüzlerce vatandaş yatsı ve teravih namazlarını kılmak için saf tuttu. Sahura kadar süren programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahilerle Kadir Gecesi idrak edildi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.