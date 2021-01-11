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Manisa’da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı baharın yaşanmasına neden oluyor. İlkbaharda görülen sarı ve beyaz papatyalar Sarıgöl ovasını kaplarken üreticiler ise tedirginliklerini dile getirdi.
Genel 11.01.2021, 14:08
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı baharın yaşanmasına neden oluyor. İlkbaharda görülen sarı ve beyaz papatyalar Sarıgöl ovasını kaplarken üreticiler ise tedirginliklerini dile getirdi.
Kış ayında açan sarı ve beyaz papatyalar gençleri sevindirirken, çiftçileri de tedirgin etmeye başladı. Sarıgöl ve çevresinde hava sıcaklıkların 17 derece olması, uzun zaman yeterli yağışların olmaması ve soğukların yaşanmaması bağ ve bahçelerdeki papatyaların erken açmasına neden oldu. Kış ayında bahar mevsiminin tadını gençler çıkarırken üzüm üreticilerini de tedirgin etmeye başladı.
"Allah yardımcımız olsun"Papatyaların açmasıyla tedirginlik yaşamaya başladıklarını kaydeden Sarıgöllü üzüm üreticisi 47 yaşındaki Ahmet Tosun, "2021 yılının ilk aylarında hava sıcaklıkları mevsim sıcaklarının üzerinde gitmesi ve soğuk olmaması nedeniyle papatyaların açmasına neden oldu. Gördüğünüz gibi papatyalar açtı. Bağlarda yapraklarda açmaya başladı. Bu durumdan çok tedirginiz. Allah yardımcımız olsun. Bir anlamda yalancı baharı yaşıyoruz." dedi.
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