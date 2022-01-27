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Manisa’da “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programı gerçekleştirildi

Manisa’da düzenlenen “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “1 milyon insan 2021 yılında buralara başvurdu ve sorunlarının yüzde 90’ı çözüldü. CİMER son yıllarda oluşturulan önemli bir kurum. CİMER’e 6,5 milyon başvuru yapılmış. Açık Kapı ve CİMER’i topladığımızda 7,5 milyon yapıyor. Bizim gibi kurumlara yapılan başvurularla 2021 yılında 8 milyon başvuru yapılmış" dedi.

Genel 27.01.2022, 17:37
Manisa’da “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programı gerçekleştirildi

Manisa’da düzenlenen “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “1 milyon insan 2021 yılında buralara başvurdu ve sorunlarının yüzde 90’ı çözüldü. CİMER son yıllarda oluşturulan önemli bir kurum. CİMER’e 6,5 milyon başvuru yapılmış. Açık Kapı ve CİMER’i topladığımızda 7,5 milyon yapıyor. Bizim gibi kurumlara yapılan başvurularla 2021 yılında 8 milyon başvuru yapılmış" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun bilinirliğini arttırmak ve öğrenciler, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının taleplerini görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Manisa’da “Ombudsman Manisalılarla Buluşuyor” programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla şehrimizin artık kangren haline gelmiş olan sorunlarının üstüne kararlılıkla gittik. Bunların çözümünde de en önemli adımları attık. Üretken belediyecilik anlayışıyla bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Asfalt çalışmalarımızdan altyapılara, atık su arıtma tesislerinden prestij caddelere, yeşil alan uygulamalarından kalkınma destekleri ve itfaiye hizmetlerine kadar onlarca hizmeti ve yatırımımızı sadece geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ toplamında 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar da 4 milyar 803 milyon 526 bin TL hizmet ve yatırım yaptık. 2012 yılında kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu da yargının yükünü almanın yanı sıra yönetimler ile halk arasında çözüme kavuşturulacaklar konusunda önemli bir yere sahip. Kamuda denetim mekanizmasının etkin bir şekilde yönetilmesi, vatandaşlarımızın hak arama taleplerine de katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlamda Başdenetçimiz Şeref Malkoç ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa CBÜ’de arabuluculuk hizmeti devreye giriyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde bu yıl içerisinde kampüs içi arabulucu sisteminin devreye konulacağını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “İnsanımızın ve öğrencimizin ne bekliyorsunuz sorusunun ilk cevabı ‘adalet’ oluyor. Bu yaştan da bağımsız. Aklı erdikten aklının erme melekesini kaybetmesi sürecine kadar her yaşta her kesimde her kurumda temel beklentimiz adalet. En büyük projelerimizden bir tanesi de sosyal arabuluculuktur. Yargıda resmi arabuluculuk noktasında görev yapan kardeşlerimizin alanlarına girmeden, bizim öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz ile hocaları arasında yaşanan sorunların giderilmesi için kampüs arabulucu sistemini 2022’de hayata geçmesini sağlayacağız. Özgürlüklerimiz var ama biz bir toplumuz. Bu toplumun bir ferdi olarak da toplumsal birey içerisinde yaşamanın gerekliliklerini hepimizin yerine getirmesi gerekiyor. Özgürlüklerimizin ve özgünlüğümüzün sınırının başkasının sınırını zorlamamasına özen göstereceğiz” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun çok önemli olduğunu belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Birçok hususu yargı organlarına intikal ettirilmeden başka kanallardan çözüme kavuşturulması ve güven duygusunun yeniden inşa edilmesini sağlayıcı unsurlar düşünülmüştür ki bunlardan bir tanesi de kuzey Avrupa ülkelerinden dilimize giren ‘Ombudsmanlık’ yani kamu denetçiliği ve ya kamu arabuluculuğu diyebileceğimiz oluşumdur. Yaklaşık 10 yıldır bu oluşum ülkemizde yasal olarak da düzenlenmiştir. Bunun kullanımı ve vatandaşlarımız tarafından bilinirliğini sağlanması ve hayatımıza daha yaygın bir şekilde girmesini de sağlamamız gerekiyor. Bugün burada yaptığımız program da bu amaca yöneliktir” diye konuştu.

“İnsanın hayat kalitesinin artmasını istemesinden daha doğal bir şey yok”

Türkiye’de vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ve sorunların çözümünde büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artarken diğer taraftan da deniyor ki ‘Bu hizmetlerden memnun değilsen’, ‘Bu hizmetleri verenlerle ilgili sıkıntın, şikayetin, problemin varsa’ ya da ‘Daha iyi olmasını istiyorsan’ mahkemeye gitmeden önce bu kurumlar var. Valiliklerimizde ve kaymakamlıklarımızda açık kapı bölümleri oluşturuldu. 1 milyon insan 2021 yılında buralara başvurdu ve sorunlarının yüzde 90’ı çözüldü. CİMER son yıllarda oluşturulan önemli bir kurum. CİMER’e 6,5 milyon başvuru yapılmış. Açık Kapı ve CİMER’i topladığımızda 7,5 milyon yapıyor. Bizim gibi kurumlara yapılan başvurularla 2021 yılında 8 milyon başvuru yapılmış. Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 15’i hemen hemen bir kuruma müracaat etmiş, derdini anlatmış hizmet aldığı kurumun kalitesinin yükselmesini istemiş. Bu mutluluk verici bir şey. İnsanın hayat kalitesinin artması, aldığı hizmetlerin daha kalitesini istemesinden daha doğal bir şey yok. Bunları da mahkemesiz istemesi daha da önemli. Manisa’da olduğu gibi hem sizlerle tanışıyoruz hem de üniversitedeki çocuklarımıza seçimle gelmiş olan muhtarlarımıza sivil toplum örgütlerine bu kurumun önemini anlatıyoruz. Mahkemeye gitmeden önce mutlaka kuruma müracaat edin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçileri Yahya Akman, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak tarafından öğrenciler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından kendilerine yönelik talep ve tavsiyeler dinlenerek çözüm önerileri sunuldu.

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