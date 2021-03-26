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Manisa’da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Genel 26.03.2021, 11:36
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Manisa’da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Manisa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa Spil Dağı Milli Parkı ile Turgutlu, Salihli, Demirci, Kula, Ahmetli, Gördes ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bazı araç sürücüleri ise kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
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