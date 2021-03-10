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Manisa’da kahveci esnafına kurallara uyun çağrısı

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 3 buçuk aylık sürenin ardından sarı kategoride yer alan Manisa’nın Salihli ilçesinde kahveci esnafı kepenk açtı. Bir haftalık zaman diliminin ardından vaka sayının artarak turuncu kategoriye giren Manisa’da kahveci esnafının yeniden kapanacak konuma gelmesi esnafı korkuttu. Kepenk açan üyelerini ziyaret eden Salihli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Yerli, esnaflara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Genel 10.03.2021, 12:00
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Manisa’da kahveci esnafına kurallara uyun çağrısı

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 3 buçuk aylık sürenin ardından sarı kategoride yer alan Manisa’nın Salihli ilçesinde kahveci esnafı kepenk açtı. Bir haftalık zaman diliminin ardından vaka sayının artarak turuncu kategoriye giren Manisa’da kahveci esnafının yeniden kapanacak konuma gelmesi esnafı korkuttu. Kepenk açan üyelerini ziyaret eden Salihli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Yerli, esnaflara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Pandemiden dolayı kahveci esnafı olarak yaklaşık 3 buçuk aydır kapalı kaldıklarını ifade eden Başkan Yerli “Pandemi sürecinde en fazla etkilenen, en fazla mağdur olan kesim kahveci esnafı oldu. Yeniden kapanmamak için bizlerin daha dikkat etmesi gerekiyor” dedi. Yerli “Geçtiğimiz hafta açıklanan kontrollü normalle süreci ile birlikte işyerlerimizi açtık. Bu saatten sonra lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Uymayanları da uyaralım. Kahvehanelerimize gelen müşterilerimize de bu kurallara uymaları konusunda uyaralım. Bu uyulması gereken kurallarda kesinlikle ve kesinlikle gevşetmeyelim. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kapanan biz kahvehane ve kafeler idi, yine ilk kapanan yer biz olmayalım. Şunu unutmayalım, esnafımızın çarkı dönerse ekonominin de çarkı döner” dedi.

“Maskesiz dışarı çıkmayalım”

Esnafın olduğu gibi vatandaşlarında kurallara uyması gerektiğini anlatan Yerli, “Pandemi döneminde esnaflar olarak biz ne kadar kurallara uyuyorsak, vatandaşımızın da bize destek vererek bu kurallara uymalarını istiyoruz. Çünkü bu dönemde her yaptığımız hata önce kahveci esnafımızın ve diğer esnaflarımızın kepenk kapatması demektir. Halkımız dışarı çıktığı zaman mutlaka maskesini taksin. Maskesini takmadan dışarı çıkmasın. Eğer bu tedbirlere uyarlarsa, biz bu virüsten çok çabuk kurtuluruz. Sevgiye ve sağlıkla kalın” diye konuştu.

“Desteklerin uzatılmasını talep ediyoruz”

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara devlet tarafından gelir kaybı ve kira desteği verildiğini vurgulayan Yerli, bu desteğin esnafa can suyu olduğunu söyledi. Gelir kaybı ve kira desteğinin 3 ay süreyle verildiğini hatırlatan Yerli, “Bu yardımların esnafımızdaki iş kaybı nedenlerinden dolayı, hükümetimiz tarafından uzatılmasını talep ediyoruz. Eğer bu talep uzatılırsa, esnafımız açısından çok iyi olacak.” dedi.

“Esnafları ziyaret edip uyarıyor”

Salihli Kahveciler Esnafı Odası Başkanı Hakan Yerli, Oda Genel Sekreteri Adnan Türkyılmaz ve Muhasebe Müdürü Süleyman Madan ile birlikte üyelerini tek tek işyerlerinde ziyaret ederek, hem kendilerinin, hem de müşterilerinin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Başkan Yerli ve Genel Sekreter Türkyılmaz, üyeleri ziyaret ederek, uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
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