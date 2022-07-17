Manisa’da deprem

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli depremde herhangi bir hasar yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa’nın Soma ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremde panik yaşanırken, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı. Vatandaşlar, deprem sırasında evlerinde sallanan lambaları cep telefonlarıyla görüntüledi.