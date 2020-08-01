Manisa’da bir anda başlayan hayvan telefleri korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde bir anda başlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri, vatandaşları tedirgin etti. Kısa sürede artan hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Sonuçların önümüzdeki hafta içinde çıkacağı öğrenildi.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal mahallelerden biri olan ve geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan Gökçeören Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde başlayan ve her geçen gün sayıları artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri, mahallede tedirginlik yaşattı. Tekiloğlu Küme Evleri’nde 27 Temmuz tarihinde büyükbaş hayvanlarının ölümüyle başlayan olayda bugüne kadar 30’a yakın büyükbaş hayvan ile 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda hayvan ölümlerinin meydana geldiği ahırlarda inceleme yapıldı. Telef olan hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örnekler, incelenmesi için İzmir’e laboratuvara gönderildi. Mahalle sakinlerinin ahırlarında her gün inceleme yapan ekipler, hastalık şüphesi gördüğü hayvanlardan örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örneklerin bayramdan sonraki ilk mesai gününde sonuçlanacağı öğrenildi.

"Nedeni belli olmayan bir hastalıkla uğraşıyoruz"

Yaklaşık bir hafta önce başlayan hayvan teleflerinin her geçen gür arttığını ve önüne geçemediklerini anlatan mahalle sakini Gürbüz Yaşar, bugüne kadar 30’a yakın büyükbaş hayvan ile 100’e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi. Mahalleli vatandaşlar olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Yaşar, “Gökçeören Mahallesi Tekiloğlu Küme Evleri’nde ikamet ediyoruz. Baba mesleği olarak yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık bir haftadır da nedeni belli olmayan bir hastalıkla uğraşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağ olsun büyük uğraş veriyor ama laboratuvardan hala sonuç gelmemiş, biz de sonuçları bekliyoruz. Her geçen gün hayvanlar telef olmaya devam ediyor, hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Bir an önce laboratuvardan sonuçların gelmesini bekliyoruz. Yetkililerin de bu konu ile ilgili daha çok ilgilenmesini bekliyoruz. Şuana kadar duyduğumuza göre 25-30 civarında büyükbaş hayvanın, 100’e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Mahalleli vatandaşlardan duyduğumuza göre sayılar bu civarda. Bu süreç her gün devam ediyor. Ben ve diğer mahalle sakinleri büyük acı çekiyor. Bir an önce gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz” dedi.

Hasta bir şekilde yatan hayvanlarından hariç 18 hayvanının telef olduğunu söyleyen Mahmut Özbınar ise, “Yaklaşık bir hafta önce hayvanlarımız rahatsızlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine konuyu aktardık. Telef olan hayvanlarımızdan İzmir’e laboratuvara örnek gönderdik. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Telef sayımız çok. Benim hayvanlarımdan rahatsız olarak yatanlar hariç 18 hayvanım telef oldu” ifadelerini kullandı.