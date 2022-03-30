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Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir

Kayseri’de Hacılar Belediyesi ve Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği iş birliği ile kurulan üretim tesisinde günlük 1 ton manda sütü işlenerek, manda yoğurdu yapılıyor.

Genel 30.03.2022, 13:20
Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir

Kayseri’de Hacılar Belediyesi ve Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği iş birliği ile kurulan üretim tesisinde günlük 1 ton manda sütü işlenerek, manda yoğurdu yapılıyor.

İlçeye bağlı Hürmetçi Mahallesi’nde kurulan tesise çevre mahallelerden günlük olarak ulaşan 1 ton manda sütü ısıtma, dolum, mayalanma ve paketlenme sürecinin ardından manda yoğurdu olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Üretim Müdürü Esra Durgut, manda yoğurdunun vücuda birçok faydası olduğunu söyleyerek, manda sütünün değerli bir süt olduğu için dikkatli işlenmesi gerektiğini söyledi.

Manda yoğurdunun kalsiyum ve protein açısından diğer yoğurtlara göre daha zengin olduğunu söyleyen Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Üretim Müdürü Esra Durgut, “Biz burada genellikle saf manda yoğurdu yapıyoruz. Develi, Saraycık, İncesu, Dokuzpınar ve Hürmetçi’den sabah sütlerimiz toplanıyor ve işletmemize geliyor. İşletmemizin günlük kapasitesi bir ton ve bu şekilde günlük dolumlarımız sağlanıyor. Manda yoğurdunu gün içerisinde mayalıyoruz ve bir sonraki gün de dağıtıma gönderiyoruz. Sütleri önce kazanımıza alıyoruz ve orada bir pastörize işlemimiz oluyor. Sonra tabancamızla dolum yapıyoruz tek tek kovalara sıcak şekilde dolumunu yapıyoruz. Çünkü manda yoğurdunun kaymaklı olması gerekiyor. Bunun için de bir bekleme süremiz oluyor. Sonrasında 45 derecede sütümüzü mayalıyoruz ve kontrollü bir şekilde yoğurdumuzu yapmış oluyoruz. Manda yoğurdu çok güzel ve zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından da taleplerde artış oldu. Özellikle 2 gündür manda yoğurdunu yok satıyoruz. Kalsiyum açısından zengindir ve enerji sağlar. Manda yoğurdunu bir tabaktan fazla tüketemezsiniz zaten. Yağ oranı yüzde 7-8’lerdedir ve bazen 9-10’lara çıkıyor. Bu yağ oranı mandaların beslenme şekline göre değişiyor. O yüzden bir protein, kalsiyum kaynağıdır. Ciğerlerimizi temizler. Çok sağlıklı bir üründür. İneğe oranla daha yağlı bir üründür ve kalsiyumu daha fazladır. Manda yoğurdu üretirken inek yoğurduna göre farklı ısılarda mayalanması gerekiyor. O yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor çünkü manda sütü değerli bir süttür. Bizim üretim tesisimiz de Hacılar Belediyesi’ne bağlı Hürmetçi Mahallesi’nde bulunuyor ve buradan hizmet veriyoruz” dedi.

Üretim tesisinde incelemelerde bulunarak bilgiler alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “Burada Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliğimiz öncülük ediyor bu işe ve işletme tamamen kendilerine ait. Burada hem yerel yönetim hem de devlet işbirliği ile böylesine güzel bir tesis yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyor ve 2020 yazından beri bu güzel tesis çalışıyor. Ben hem birlik yönetimimize hem de çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hijyen, gıda kodeksine, her türlü yasa ve yönetmeliğe uygun olarak hem tesisimiz hem de ürünlerimiz vatandaşlarımıza sunuluyor. Burada çok güzel ve çok modern bir tesisin 2 yıldır aynı düzende gitmesinden de ziyadesiyle mutluyuz. Buradaki Mandam markası ile üretilen ürünleri de vatandaşlarımıza kesinlikle tavsiye ediyoruz. Manda yoğurdu başta olmak üzere tüm burada imal edilen ürünleri de özellikle tavsiye ediyorum. Ramazan’da da sağlık için, sıhhat için manda yoğurdunun özellikle tüketilmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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