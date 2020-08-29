Manda sütünden 23 çeşit dondurma yapıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi işletmesini kuran 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Serap Karabacak’ın manda sütünden ve doğal meyveler ile yaptığı 23 çeşit dondurma rağbet görüyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde oturan Serap Karabacak, 1995 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağı olması nedeniyle sınavlara girmedi. Başörtüsü serbestliğinin ardından 2015 yılında girdiği üniversite sınavından sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümüne kaydını yaptıran Karabacak, uzaktan eğitimle önlisans mezunu olarak diplomasını aldı.

Kurduğu işletmeyle ilgili bilgi veren Karabacak, bir bayan girişimci olması nedeniyle ilk zamanlar yadırgandığını, fakat şu sıralar taktirle karşılandığını anlattı. Serap Karabacak, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmemi kurdum." dedi.

Ailecek üretmiş oldukları 23 çeşit meyve özlü ve manda sütlü dondurmanın serüveninden bahseden Serap Karabacak, yaklaşık 5 yıl önce ilçede açılan manda yetiştiriciliği kursuna gittiğini belirterek şunları söyledi,

"Kursun ardından 3 manda aldım, sonra sayıyı 5’e çıkardım. Günlük 25 kilogram civarında süt elde ediyorum. Manda sütü hem besleyici hem değerli. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bölgelerde açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum dondurma projesi onay alınca hibe destekle ’Dondurmam Kaymak’ filminden etkilenerek bu isimle kendi iş yerimi açtım." dedi.

23 çeşit dondurma ürettiklerini belirten kadın girişimci Serap Karabacak, ürettikleri tüm dondurmalarda manda sütü kullandıklarını ifade etti. Sade, vişneli, limonlu, kestaneli, çilekli, hurmalı, incirli ve tahinli gibi birçok çeşitte manda sütünden dondurma yaptığını aktaran Karabacak, "Renklendirici, gıda boyası, katkı maddesi yok. Meyveleri bile ailecek kendimiz işleyerek dondurmaya katıyoruz. Doğal ürünlerden ve manda sütünden de olması nedeniyle Kütahya ve birçok ilden bu dondurma için gelenler oluyor" dedi.