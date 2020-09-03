Manavgat’ta korona virüsü turistler de önemsemiyor
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TATİLLERİNİ GEÇİREN TURİSTLERİN, ALIŞ-VERİŞ İÇİN İLÇE MERKEZİNE GELİŞLERİNDE MİNİBÜSTE TAKTIKLARI MASKELERİNİ, İNDİKLERİ ANDA ÇIKARDIKLARI GÖZLEMLENDİ. MANAVGAT CADDELERİNDE MASKE TAKMAYANLARIN SAYISI, TAKANLARDAN DAHA FAZLA OLDUĞU, BAZI VATANDAŞLARIN KAMU KURUMU VE BANKALARA GİRERKEN TAKTIKLARI MASKEYİ İŞLERİNİN BİTİMİNDE ÇIKARDIKLARI GÖRÜLDÜ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatillerini geçiren turistler, alışveriş için ilçe merkezine gelişlerinde minibüste taktıkları maskelerini, indikleri anda çıkarıp yollarına devam ediyorlar. Manavgat caddelerinde maske takmayanların sayısının, takanlardan daha fazla olduğu, bazı vatandaşların kamu kurumu ve bankalara girerken taktıkları maskeyi işlerinin bitiminde çıkardıkları görüldü.
Türkiye genelinde pozitif vaka ve bu kişilerle temas edenlerin sayısı hızla artarken, Manavgat’a tatil için dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistler de kurallara uymuyor.
Manavgat caddelerinde çok sayıda vatandaşın da temizlik, maske ve mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, bu durum duyarlı vatandaşları endişelendiriyor. Birçok vatandaş, cebinde taşıdığı maskeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalara girerken kullanırken, işi bitip dışarı çıktığı an yeniden cebine koyuyor.
Minibüsten inince maskeyi takmıyorlar
Manavgat’ta tatil yapan turistler, tatil yaptıkları otelden Manavgat’a gelişlerinde minibüse binebilmek için maske takarken, iner inmez maskeyi çıkarıp koluna takıyor. Perşembe pazarında ve Manavgat caddelerinde gezen turistlerin büyük bölümünün maske takmamış olmaları dikkatlerden kaçmıyor.
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