Manavgat’ta camilerden yangın uyarısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarına karşı vatandaşlar yatsı ezanı sonrası cami hoparlörlerinden imamlar tarafından yapılan anonslarla uyarıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan uyarıda Manavgat İlçesinde orman yangınları açısından kritik döneme girildiği hatırlatılarak hava sıcaklıklarının artarak nemin düşük olmasının orman yangınları açısından büyük tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Orman yangınları ihtimaline karşı ormana giriş ve çıkışların ve ormana yakın yerlerde ateş yakılmasının kesinlikle yasaklandığının altı çizilen duyuruda " Bahçe ve ziraat arazilerinde anız yakılması, mesire yerleri dışında ateşli piknik yapılması, havai fişek, maytap vb. materyallerin satışı ve atışı yasaktır" denildi.

(AK-