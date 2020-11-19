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Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Tapu Müdürlüğünde bazı personellerin Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor. Tapu Müdürlüğü girişine asılan yazıda, E Randevu ve Alo 181 randevu hizmetlerinin 5 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Genel 19.11.2020, 17:58
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Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Tapu Müdürlüğünde bazı personellerin Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor. Tapu Müdürlüğü girişine asılan yazıda, E Randevu ve Alo 181 randevu hizmetlerinin 5 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Tapu Müdürlüğünde 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından bu personelle teması olduğu belirlenen 5 personele test yapıldığı, sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi. Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından bir açıklama yapılmazken, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün bulunduğu binanın iç girip kapısına bir dosyaya bazı personellerin testlerinin pozitif çıkmasından dolayı verilebilecek ve verilemeyecek hizmetlerin belirtildiği bir uyarı yazısı yer aldı. Camda yer alan uyarı yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“Müdürlük çalışanı personellerimizden bazılarının Covid-19 testi pozitif çıktığından dolayı, E Randevu ve Alo 181 randevu hizmetleri 05.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Sadece web tapu işlemleri karşılanacaktır. Web tapu işlemlerinde eksik bilgi ve belge girilmesi durumunda talepler iptal edilecektir.”
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