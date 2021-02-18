Mamak’ta riskli yapılar tespit ediliyor

Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde risk oluşturan yapıların tespiti için çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespitleri için yetkilendirilen Mamak Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenliğini düşünerek hasarlı bina tespit çalışmalarına başladı. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, ilçe genelinde riskli yapı tespit çalışmalarına başlayan Mamak Belediyesi ekipleri, Başak Mahallesi’nde ikamet eden yapı sakinlerinin başvurusu üzerine tespit çalışması gerçekleştirdi.

Öncelik vatandaş talebi

Afet riski taşıyan yapılara, meydana gelecek felaketlerin önlenmesi amacıyla tespit işlemi yapıldığını belirten ekipler, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Mamak Belediyesi olarak ilçemizde risk taşıyan yapıları tespit ediyoruz. Risk analizlerinin kontrolünü ve laboratuvar sonuçlarını yerinde görerek onaylıyoruz. Yasal süreçleri devam eden 31 gecekondu bulunuyor. Bu çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle vatandaşların müdürlüğümüze başvuru yapması gerekiyor. Binasının riskli olduğunu düşünen bir kişinin bile müracaatı tespit için yeterli. Olası bir depremde can kaybının önüne geçilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, yapılarından şüphe duyan vatandaşların başvuru yapması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandılar.

Depremde can kaybının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken 7 önemli nokta şunlar:

"Bina 1999 yılında önce yapıldıysa, bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa, inşaatta hazır beton kullanılmadıysa, binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa, bina kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa, bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa ve Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali bulunuyor".