Mamak’ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.