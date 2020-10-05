Mamak Zabıtası’ndan korona virüs denetimi
MAMAK BELEDİYESİ, KORONA VİRÜSÜ SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE TÜM TİCARİ İŞLETMELERDE SOSYAL MESAFE, HİJYEN VE MASKE KULLANIMI KONUSUNDA UYGUNLUK DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Mamak Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde tüm ticari işletmelerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.
Pandemi süresi boyunca Mamak genelinde 4 bin 986 işyerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletmeleri kurallara riayet etmeleri yönünde uyardı. Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altın çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“ Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.
Esnaf hem uyarıldı, hem bilgilendirildi
Mamak Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Lokanta, kafe, restoran, kahvehane, berber, güzellik merkezleri, market, kasap gibi tüm işyerlerinde 14 kural ve maskesiz girilmez uyarıları eksik olan işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.
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