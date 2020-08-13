Mamak Belediyesi’nden tatlı bir eğitim
MAMAK BELEDİYESİ AİLE MERKEZLERİ’NİN KADINLARA YÖNELİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR. AİLE MERKEZLERİ BU KEZ İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALARDAN BİRİ OLAN ÇİKOLATA YAPIM ATÖLYESİ İLE MAMAKLI KADINLARI BULUŞTURDU.
Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nin kadınlara yönelik eğitimleri devam ediyor. Aile Merkezleri bu kez istihdama yönelik çalışmalardan biri olan Çikolata Yapım Atölyesi ile Mamaklı kadınları buluşturdu. Şef Ramazan Tuğluoğlu eşliğinde atölyelere katılan kadınlar el emekleriyle birbirinden farklı çikolatalar yaptı. Uygulamalı eğitimde çikolata yapımının inceliklerini öğrenen kadınlar aşama aşama farklı kalıplar uyguladı. 6 farklı aile merkezinde gerçekleşen eğitimlerde gıda üretiminin ön koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen kursiyerler, çikolatanın ham maddesi kuvertürün eritilmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da pratik eğitim aldı. Çikolatanın muhafazası ve ambalajlanması konusunda bilgi alan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkardı. Kadınlara atölye sonunda katılım sertifikası da verildi.
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