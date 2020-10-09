Mamak Belediyesinden Azerbaycan’a destek
MAMAK BELEDİYESİ, AZERBAYCAN'A DESTEK OLMAK AMACIYLA BELEDİYE HİZMET BİNASI BAŞTA OLMAK ÜZERE, LED EKRANLAR, TOTEMLER VE SAMSUN YOLU KENARINDA 40 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP KULE VE 37 ADET TÜRK BAYRAĞI’NIN DALGALANDIĞI ANIT BAYRAK PARK’A AZERBAYCAN BAYRAĞI ASTI.
Mamak Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere birçok yere Azerbaycan bayrağı astı.
Mamak Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere, led ekranlar, totemler ve Samsun Yolu kenarında 40 metre yüksekliğe sahip kule ve 37 adet Türk bayrağının dalgalandığı Anıt Bayrak Park’a Azerbaycan bayrağı astı. Türk ve Azerbaycan bayrağının yan yana dalgalandığı ve başkentin giriş noktası olan Anıtbayrak park aynı zamanda özel donanımlarla ışıklandırıldı. Her bayrağın altına konulan projektörlerle Mamak, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
Ülke olarak Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İki devlet, bir millet düsturu ile her zaman Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğine biz de iki ülkenin bayraklarını asarak, destek olmak istedik. Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.
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