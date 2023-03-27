Mamak Belediyesi deprem bölgesinde iftar çadırları kurdu

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi kuran ve bölgede çalışmalarını buradan sürdüren Mamak Belediyesi, Ramazan ayında depremzede vatandaşları iftar konusunda da yalnız bırakmayarak iftar çadırları kurdu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli depremlerin hemen ardından bölgeye çıkarma yapan ve Hatay Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi kuran Mamak Belediyesi, deprem bölgesinde hem enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor hem de belediyecilik noktasında çalışmalarda bulunuyor.

Ramazan ayının gelmesi ile Samandağ ve Yayladağ’da iki ayrı iftar çadırı kuruldu. Vatandaşların oruçlarını gönül rahatlığı ile açabilmesi için kurulan çadırlarda her şeye rağmen iftar sevinci yaşanıyor.

Ramazan’a yakışır bir ruhla açılan oruçlar sonrası dualar, bir an önce depremin yol açtığı zararların giderilmesi ve eski güzel günlere yeniden kavuşulabilmesi için ediliyor.

“Kardeşlerimizin yanında olacağız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını belirterek, “Ramazan ayının gelmesi ile iftar çadırlarımızı da faaliyete geçirdik. Depremzede kardeşlerimiz, oruçlarını iftar çadırlarımızda açma fırsatı buluyor. Ramazan boyunca iftar çadırlarımızda depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.