Mamak Belediyesi Basketbol Takımı zorlu mücadeleden galip ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi 9. haftasında Finalspor’u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, çekişmeli geçen maçtan 77-74 galibiyetle ayrıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Anthony Lee 23 sayı-12 ribaund, Diante Watkins 17 sayı-5 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.

Son ana kadar kimin kazanacağı belli olmayan maçta Yeşil-Beyazlılar Lee ve Watkins ile güldü. Üç sayı çizgisinden karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip ilk dakikalarda etkili oyunu ile skor avantajı sağladı. Cevap vermekte gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar, skora kısa sürede denge getirdi. Son bölüme kadar dengede geçen karşılaşmada Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, çeyreği 21-18 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrek ise konuk ekibinin üstünlüğü ile kapandı. Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 36-30 geride gitti. Hızla başlayan üçüncü çeyrekte ise Finalspor, skor üstünlüğünü korudu. Ancak son bölümde iyi bir seri yakalayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı üstünlüğü eline aldı ve çeyreği 54-52 önde tamamlamayı başardı. Son çeyrekte karşılıklı basketlerle dengede başladı. Tecrübeli oyuncu Mustafa Baki’nin kritik şutlarıyla Yeşil-Beyazlılar hücumda rakibinden daha etkili olurken, konuk ekipte dış atışlarla farkın açılmasına izin vermedi. Maçın bitimine son 2 dakika kala ritmini artıran Yeşil-Beyazlılar Lee ve Watkins ile üstünlüğü tekrar eline alarak sahadan 77-74 galip ayrıldı.