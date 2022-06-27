Maltepeli kadınlar Adalar turunda buluştu

Maltepe Belediyesi, pandemi koşullarının ardından gelenekselleştirdiği kadınlarla tekne turlarını yeniden başlattı. Rehber eşliğinde tekneyle Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada’nın çevresini dolaşan kadınlar eğlenceli vakit geçirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da tekne gezisinde kadınlara eşlik etti.

Maltepe Belediyesi’nin pandemi nedeniyle ata verdiği geleneksel tekne turları 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. Bu yıl 6.’sı düzenlenen turlara, Maltepe’nin 18 mahallesinden kadınlar katılıyor. Rehber eşliğinde tekneyle Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada’nın çevresini dolaşan kadınlar hem eğleniyor hem de Adalar’ın tarihi ve kültürüne dair bilgiler ediniyor. Tekne turlarına her sefer farklı mahallelerden kadınlar katılıyor. Maltepeli kadınlara, sanatçı Arzu Akçay da teknede şarkılarıyla eşlik ediyor. Akçay’ın şarkılarıyla kadınlar dans ediyor, eğleniyor. Belediyenin çeşitli ikramlarda bulunduğu turlara bir rehber de eşlik ediyor ve her adaya yaklaşıldığında o ada hakkında kadınlara bilgiler paylaşıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da tekne gezisinde kadınlara eşlik etti. Cuma günü son bulacak tekne turuyla yaklaşık 10 bin kadın adaların çevreni gezmiş olacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ”Yaklaşık 4-5 senedir bu tekne turlarımızı İstanbul’da bir ilk olarak hayata geçirdik. İstanbul’da olmalarına rağmen hiç boğaz köprüsünden geçmemiş, ayağını denize sokmamış çok kadın kardeşimiz var. Aynı mahallelerde, binalarda yaşıyor olmamıza rağmen birbirimize selam bile vermiyoruz. Bunun üzerine mahalledeki kardeşlerimizi 1 günde olsa bir araya getirmek istedik. Felekten bir gün geçirmek amacımız” şeklinde konuştu.

Tekne turuna katılan Beyaz Keleş, ”Hem eğleniyoruz hem gönlümüz güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Pandemiden önce de tekne turuna katılmıştım o da çok güzeldi ”dedi.