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Maltepe’deki yeni yaşam alanı “MCA Cadde” açıldı

İstanbul Maltepe’deki yeni yaşam ve alışveriş merkezi “MCA Cadde” iki gün boyunca süren etkinlik ve ünlülerin katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Genel 19.12.2021, 12:40
Maltepe’deki yeni yaşam alanı “MCA Cadde” açıldı

İstanbul Maltepe’deki yeni yaşam ve alışveriş merkezi “MCA Cadde” iki gün boyunca süren etkinlik ve ünlülerin katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İstanbul Anadolu Yakası’nın yükselen değeri Maltepe’ye MESA Mesken, CABA Grup ve Aslan Yapı ortaklığı ile yepyeni bir proje geldi. MCA Cadde, 83 bini aşkın inşaat alanına yerleşen 253 konut, 50 ticari birim, sosyal alanlar ve açık cadde konsepti ile İstanbul’da çağdaş bir yaşam tarzı amacıyla kapılarını açtı. Hafta sonu birçok etkinliği ziyaretçilerle buluşturan projenin açılışına ayrıca birçok ünlü katılım sağladı.

Açılışa özel “eğlence festivali” ile astrolojiden güzellik ve bakım sohbetlerine, DJ performanslarından kültür sanat sohbetlerine kadar pek çok etkinlikle İstanbullulara unutulmaz iki gün yaşatılacak.

Etkinlik içinde etkinlik

18 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da başlayan etkinlik, Nefise Karatay ve Didem Taslan’ın saat 14.00’teki açılış konuşmalarıyla devam etti. Burcu Esmersoy ve Sezgin Yılmaz ile teknoloji sohbetleri, Pınar Altuğ ile ev, çocuk, alışveriş sohbetleri, Demet Şener ile güzellik ve bakım sohbetleri, Betül Demir ve DJ Burak Yeter performans sahnelerine de ziyaretçilerle buluştu.

Astroloji ve spor bir arada

19 Aralık Pazar günkü eğlence festivali ise spor ve astroloji ile dopdolu. Saat 12.30’da start alacak Festival, Hande Kazanova ile astroloji hakkında söyleşi, Ece Vahapoğlu ile spor, Şükran Kaymak ile yemek tarifleri söyleşisi-kek yapımı ve sanatçı sahneleri ile İstanbullulara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Açık hava caddesi konsepti ve Adalar manzarası

Modern mimarinin izlerini taşıyan tasarımını işlevsellikle birleştiren MCA Cadde, hemen altındaki açık hava alışveriş caddesinde yer alan mağazaları, gurme kafeleri ve restoranlarıyla 7/24 yaşayan gerçek bir cadde ortamı sunmayı hedefliyor.

Yeni sahiplerinin konforunu ön planda tutan MCA Cadde’de, her ihtiyaca uygun daire karması da yer alıyor. Büyük çoğunluğu panoramik Adalar manzaralı 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri, alternatif yaşam alanları sunuyor. Sahil Yolu’na yürüme mesafesindeki proje, merkezi konumu ve seyrine doyum olmayan Adalar manzarası ile yeni sahiplerini keyifli yaşam alanlarıyla da buluşturuyor.

Açık hava şöminesi, çocuk parkı, organik bahçe, açık hava sineması

MCA Cadde’de yer alan açık hava şöminesi, güzel havaların tadını çıkarmaya ve şömine ateşi eşliğindeki hoş sohbetlere mekân oluyor. Proje ayrıca çocuklar için park ve taze kekik, nane kokuları arasında yürüyüş yapabilme imkanı tanıyan organik bahçesi ile doğayla iç içe bir yaşam vadediyor. Sosyal alanlardan bir diğeri olan açık hava sineması da yaz gecelerini yıldızların altında sinema keyfi ile taçlandırmayı amaçlıyor. Açık havada spor yapmaktan keyif alanlar için ise ayrıca projede açık hava yoga alanları; aletli egzersizler için ise fitness center yer alıyor.

MCA Cadde’nin mimari projesinde İki Design Group, iç mimaride Monoblok Design&Interiors, peyzajda Dalokay Design Studio, kiralama ve yönetim danışmanlığında ise Mallexpert imzası bulunuyor.

“Maltepe’ye yeni bir soluk getirecek”

Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu açılışta yaptığı konuşmada projenin Maltepe’ye değer kattığını söyleyerek, “Ortaklarımızla birlikte 4 yıl önce başlayan bir hayalimiz aslında gerçek oldu. Bizim için güzel bir gün ve heyecanlıyız böyle bir merkezi Maltepe’ye kazandırdığımız için. Konsept olarak, pandemi sürecinden de önce, açık AVM tarzında bir proje yapalım demiştik. Bu tarz bir proje yoktu Maltepe’de. Bu anlamda başarılı da olacağını düşünüyorum. Burası herkes için yeni bir soluk olacaktır” dedi.

“İhtiyaç duyulan çok güzel bir mekan açıldı”

Açılışta ve etkinliklerde yer alan Didem Taslan proje ile ilgili, “İstanbullulara ve Maltepe halkına yeni bir AVM kazandırılmış oldu. Gelişen dünyada AVM’ler hayatımızda daha fazla yer alıyor. Ben de arkadaşlarımla birlikte açılışını yapmaktan ve katılım sağlamaktan dolayı çok mutluyum” derken, Nefise Karatay ise, “Çok güzel bir mekan açıldı. Sonuçta insanların ihtiyacı olan bir bölgede odluğunu düşünüyorum. Çok da kapsamlı ve büyük. Arkadaşlarımız açtılar o açıdan da mutluyuz. Umarım bol kazançlı bereketli bir mekan olur” diyerek görüşlerini bildirdi.

Katılımcılar arasında olan Burcu Esmersoy ise AVM ile ilgili, “Açılmadan önce de projeyi görmüştüm. Çok güzel gözüküyor ve böyle yerlerin havadar olmasını çok seviyorum” dedi.

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