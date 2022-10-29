Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu Göksel konseriyle yaşandı

Maltepe’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından sahne alan ünlü şarkıcı Göksel, sevilen şarkılarıyla Maltepelilere Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe’de düzenlenen etkinliklerle doyasıya yaşandı. Maltepe Belediyesi tarafından ‘Cumhuriyet Coşkusunu Birlikte Yaşayalım’ sloganıyla düzenlenen kutlamalar çerçevesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Fener alayı yürüyüşüyle, Maltepeliler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Bağdat Caddesi’nde buluştu. Yürüyüşe eşlik eden bando takımı marşlarıyla Cumhuriyet coşkusunu Maltepe sokaklarına taşıdı. Maltepe Belediye merkez binası önünde başlayan yürüyüş, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde son buldu.

Yürüyüşün ardından pop müziğin sevilen ismi Göksel sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını Maltepeliler için seslendirdi. Binlerce vatandaş konsere yoğun ilgi gösterirken, şarkılara eşlik eden Maltepeliler, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Cumhuriyet özgürlüktür, barıştır, dostluktur, gelecektir”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün 99. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyet özgürlüktür, Cumhuriyet barıştır, Cumhuriyet dostluktur, Cumhuriyet gelecektir. Başta Maltepe olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında bugün bu coşkuyu görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun, ilelebet olsun. Genç kuşağın cumhuriyetine sahip çıktığını görüyoruz. Bize düşen kutuplaştırmadan gençlerimizi kucaklaştırmak” ifadelerini kullandı.

“Atmosfer çok güzel, heyecan verici”

Konsere katılan Emin Hokka isimli bir vatandaş, “Çok güzel bir program. Göksel’i de seviyorum. İyi ki yaptılar, belediyenin bu etkinlikleri çok güzel. Çok beğeniyorum” diye konuştu. Heyecanla beklediklerini söyleyen Furkan Ersoy, “Daha önceki etkinlikte de buraya gelmiştik. Zevkli ve heyecanlı oluyor. Atmosfer çok iyi. Böyle günlerde daha çok birlik hissediyoruz. O tüyleri diken diken yapıyor” dedi.

Ailesiyle birlikte gelen Yaz Azaz, “Çok güzel, ben çok beğendim. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. Zahide Akyıldız isimli bir vatandaş ise, “Atmosfer çok güzel, heyecan verici. Tüylerimiz diken diken oluyor. Cumhuriyetimizin 99. yılı. Nice 99 yıllara kavuşuruz inşallah” şeklinde konuştu.