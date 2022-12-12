Maltepe Kaymakamı Tiryaki: "Hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimleri de burada devam ediyor"

Hastanede yatarak uzun dönem tedavi gören çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastane sınıfı hizmete açıldı.

‘Öğretmenim Elimi Tut Projesi’ çerçevesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonrası hastane bünyesinden uzun süreli tedavi gören çocukların eğitim hayatlarından geri kalmamaları amacıyla hazırlanan Başıbüyük Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastane Sınıfı hizmete açıldı. Açılışa, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz, hastane sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri katılım sağladı. Kurdele kesimi sonrası çocuk servisleri ve sınıfları gezildi. Çocukların eğitim göreceği sınıflarda derslerin yanı sıra ebru gibi sanatsal çalışmalar da eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek.

“Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın durumunu takip ediyor”

Açılışa katılan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, “Burada tedavilerini gören çocuklarımızın aynı zamanda eğitimleri de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın durumunu takip ediyor. Ülkemizin çeşitli illerinde olduğu gibi hastanemizde de çocuklarımızın tedavisi devam ederken eğitimlerinden geri kalmamaları için hastane sınıfı açıldı. Derslerin yanı sıra çok sayıda faaliyetlerin yer alacağı ayrıcalıkları da içeriyor” dedi.