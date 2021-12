Malezya’daki sel felaketinde ölü sayısı 27’ye yükseldi

Malezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 27’ye yükselirken yetkililer, ülkede şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Son zamanların en büyük sel felaketini yaşayan Malezya’da can kayıpları artmaya devam ediyor. 70 bin kişinin evinden olduğu ve şehirlerin sular altında kaldığı ülkede can kaybı 27’ye yükseldi. Can kayıplarının 20’sinin Selangor bölgesinden olduğu, 7 can kaybının ise Pahang’tan olduğu kaydedildi. Selangor başta olmak üzere birçok şehir selden ciddi derecede etkilenirken yüzlerce insanın aç bir şekilde tahliye edilmeyi beklediği öğrenildi.

Malezya Devlet Başkanı İsmail Yakub, sel felaketinin meydana gelmesinde ihmal olduğunu kabul ederek sorumluluğun yalnızca federal yönetimde değil eyalet yönetimlerinde de olduğunu söyledi. Muhalif Milletvekili Fuziah Sallah ise can kayıplarının olmasının çok üzücü olduğunu belirterek hükümetin yoğun nüfuslu alanlarda drenaj iyileştirme çağrısına kayıtsız kaldığını belirtti.

Şubat ayına kadar yağışların devam etmesi beklenen ülkede, meteoroloji yetkilileri, bugün Selangor ve Pahang eyaletlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini duyurdu.

Sel felaketinin yaşandığı Malezya’da 2014 yılında da 21 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi ise kayıp olarak kaydedilmişti.