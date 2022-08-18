Malezya Kralı’ndan TUSAŞ’a ziyaret

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’yi (TUSAŞ) ziyaret ederek uçuş gösterisini izledi.

TUSAŞ, Malezya Kralı’nın ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, “Şirketimizi ziyaret eden Malezya Kralı Sayın Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, şirket turunun ardından uçuş gösterilerimizi izledi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” denildi.