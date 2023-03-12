Malatyalı depremzedeler İstiklal Marşı’yla birlik mesajı verdi

Başakşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde, Malatya’da depremin yaralarını sarmaya çalışan Kırpınar köyü sakinleriyle herkese umut olacak bir farkındalık projesine imza attı.

Başakşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için Malatya’nın Kurucaova beldesine bağlı Kırpınar köyü sakinleriyle birlikte farkındalık çalışmasına imza attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve köyün tek okulu olan Kırpınar İlkokuluna sığınan köy halkı, depremin yaralarını hep birlikte saracaklarının mesajını verdi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa zamanda büyük ilgi görerek takdir topladı.

Hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular

Genciyle yaşlısıyla hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan köy sakinlerinin görüntüleri duygu dolu anlar yaşattı. "Korkma" diye başlayan İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyarak herkese umut olan Kırpınarlılar, "Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Milli Mücadele sonrası kurulan köy depremle yıkıldı

Kurucaova beldesi depremin en şiddetli hissedildiği noktalardan biri olurken, beldede şu ana kadar depremden dolayı 40 can kaybının yaşandığı kaydedildi. "Yurdumun Üstünde Tüten En Son Ocak" projesine ev sahipliği yapan Kırpınar köyünün, İstiklal Harbi sonrası Gazi Halil Dede tarafından kurulduğu öğrenildi.