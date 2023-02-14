Malatya’da hasar tespiti sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Malatya’da ilk belirlemelere göre 154 bina yıkılırken 2 bin 977 binada ise ağır hasar oluştu. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelinen şehirde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Malatya’nın da bulunduğu 10 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, mahalle muhtarı ile birlikte Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde 30 yapıda hasar tespitinde bulundu. Ekiplerin kent genelindeki çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.