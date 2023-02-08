Malatya’da enkazdan 65 saat sonra 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya’da depremde yıkılan 6 katlı Beysu Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ciddi bir yıkıma neden oldu. Deprem sonrasında etkilenen illerden olan Malatya’nın Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında ekiplerin çalışmasından güzel bir haber daha geldi. Enkaz altına kalan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.