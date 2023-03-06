Malatya’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Malatya’da idrak edildi. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek, depremden etkilenenler için dua etti.

Berat Kandili dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii’nde program düzenlendi. Malatya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda camilere akın eden vatandaşlar, deprem felaketinden etkilenenler için dua etti. Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan gecede vatandaşlar saf tutup namaz kıldı.

Erzurum İl Müftüsü, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve deprem bölgelerinde görev yapanlara kolaylıklar diledi. Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.