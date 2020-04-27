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Malatya’da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi

MALATYA'DA 4 GÜNLÜK KISITLAMA SONRASI SOKAKLAR HAREKETLENDİ

Malatya’da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi

MALATYA'DA 4 GÜNLÜK KISITLAMA SONRASI SOKAKLAR HAREKETLENDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 01:46
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Malatya’da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında aralarında Malatya’nın da bulunduğu 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte birçok vatandaş sokağa çıkmaya başladı.

İçişler Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Malatya’da ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı.

Bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde ve kent merkezinde yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise banka önlerine gelerek ATM’lerden işlem yaptı. Araç trafiğinin kısmen de olsa yoğunlaştığı kent merkezinde ekipler vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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