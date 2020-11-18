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Malatya’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 18.11.2020, 02:08
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Malatya’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD saat 01.34’te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.

Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
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12°
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