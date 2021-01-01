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Malatya yeni yıla sessiz girdi
Malatya, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz girdi. Polis ekipleri gece boyunca cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.
Genel 01.01.2021, 01:11
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Malatya, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz girdi. Polis ekipleri gece boyunca cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de yeni yıla korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da uygulandı. Kısıtlamanın başladığı 21.00 itibariyle kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini arttırdı.Ana cadde ve sokakların tamamında oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde hem kimlik hem de izin belgesi sorgulaması gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, ekipleri denetimlerini sabaha kadar sürdürecek.
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