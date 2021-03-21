Malatya kayısıdan gelinlik giydi

8 milyondan fazla kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da ağaçların çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi. Beyaza bürünen kayısı bahçeleri ortaya eşsiz bir manzara çıkarırken, çiftçiler de bu dönemde yoğun bir mesai harcıyor.

Dünya kayısı başkenti Malatya’da Mart ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçeklerini açmaya başladı. İlk olarak düşük rakımlı alanlarda açmaya başlayan kayısı çiçekleri Kale ve Battalgazi ilçesinde kenti beyaza bürüdü.

8 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte çiçeklerin de açması ile üreticiler, ilaçlama yaparak ürünlerini hastalıklarda korumak için büyük çaba sarf ediyor. Kartpostallık görüntülerin yaşandığı Battalgazi ilçesinde tüm bahçeler beyaza bürünürken, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı.

Kayısı üreticilerinin şu sıralar tek temennisi hava sıcaklığının eksilerin altına düşmemesi. Zira zirai don tehlikesi oluştuğu takdirde, birçok üreticinin de emeği kayısı tomurcukları ile birlikte yok olabiliyor.

Öte yandan geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi’nin da kayısıda müdahil alımına başlaması fiyatlarında yükselmesine neden oldu. Üreticiler bu yılda yüksek kaliteli bir sezon beklediklerini ifade ederek kayısının daha da değerlenmesini umut ediyor.

Çiftçiler çiçeklenme döneminde zirai ilaçlama mesaisini sürdürürken, doğaseverler de şu sıralar kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kayısı bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiriyor.