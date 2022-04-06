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Malatya bu kez kar değil, kayısı beyazına büründü

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki görsel şölen havadan görüntülendi.

Genel 06.04.2022, 10:50
Malatya bu kez kar değil, kayısı beyazına büründü

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki görsel şölen havadan görüntülendi.

Bu yıl mevsim sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 20 gün geç açan kayısı çiçekleri ile birlikte çiftçilerin de mücadelesi başladı. 110 farklı ülkeye ihracatı ile Malatya’nın en önemli gelir kapısından biri olan kayısıların çiçeklenmesi ile şehir beyaza büründü. İlk olarak düşük rakımlı bölgelerde açmaya başlayan çiçekler, yüksek rakımlı bölgelerde ise henüz tomurcuklanma döneminde. Battalgazi ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açması ile ortaya çıkan manzara, tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki bu görsel şölen ise dron ile görüntülendi. Birçok fotoğraf tutkunu da kayısı bahçelerinde birbirinden güzel kareleri çekerek takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, özellikle geçmiş yıllarda çokça kayısı üreticisinin başını ağrıtan ilkbahar geç donları konusunda üreticileri uyardı. Geçmiş yıllara nazaran bu yıl 15-20 gün kayısı çiçeklerinin geç açtığını ifade eden Çiçek, “Çiftçiler bu süreçte ağırlıklı olarak zirai mücadele ve monolya hastalığına karşı yoğun mesai harcıyorlar. Bu süreçte üreticilerimizin zirai mücadele takvimini aksatmaması gerekiyor” dedi.

Bu dönemde üreticilerin korkulu rüyası olan ilkbahar geç donları noktasında meteoroloji tahminlerine göre şu an için bir risk gözükmediğini ifade eden Çiçek, “Ancak buna rağmen iklim faktörleri kısa sürede değişkenlik gösterdiği için çiftçilerimizin teyakkuzda olması gerekiyor. Bu risklerle karşı karşıya kalmamak için ön önlemlerin alınması lazım” ifadelerine yer verdi.

Kayısıda çiçeklenmenin başlaması ile birlikte ilk ilaçlamanın yapıldığını ve sonrasında çiçeklenmenin tamamlanması ile ikinci ilaçların atıldığını belirten Çiçek, bundan sonrası için de yaprak delen ve çil hastalıklarına karşı üreticilerin kayısı ağaçlarında ilaçlama yapması gerektiğini ifade etti. Geçmiş dönemlerde aksatılan ilaçlamalar nedeniyle kayısı ağaçlarında ciddi sorunların ortaya çıktığını anımsatan Fevzi Çiçek, “Özellikle monolya hastalığının en büyük etkeni mumyalaşma dediğimiz dal kurumaları ve uzun geçmesi durumunda da ağaçları kurutması ciddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz” dedi.

Bu coğrafyada 50 yıldır ekonomik olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığına dikkat çeken Çiçek, “Geçmiş yıllara baktığımızda nisan aylarında kayısıda sıklıkla ilkbahar geç donları ciddi hasar oluşturmuştur. Bu nedenle çiftçilerimiz genel olarak halen tedirgindir. Ancak meteoroloji bilgilerine göre bu ay düşük sıcaklık tahmini gözükmüyor, bu da kısmen bizleri rahatlatıyor. Ancak henüz riskin de bitmediğini ve bu nedenle de üreticilerimizin teyakkuz halinde olmasını istiyoruz. Malatya’da 650 rakımdan 1800’lü rakımlara kadar değişken bölgelerde kayısı bahçeleri var. Dolayısıyla bir bölgenin etkilenmemiş olması hepsinin kurtulması anlamına gelmiyor. Bu nedenle biz genel baktığımız için risk halen devam ediyor” diye konuştu.

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