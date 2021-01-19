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Makyaj devi Huda Beauty'nin sahibi Huda Kattan kimdir? Nereli ve Huda Beauty'yi nasıl kurdu?

Son yıllarda makyaj markaları girişimcilerine büyük kar sağlıyor. Her an değişimin gözlendiği ve arandığı sektörde endüstriye yeni bir soluk getiren yeni markalar da haliyle büyük ilgi görüyor. Bu markalardan biri de Huda Beauty. Girişimcisi ise Arap asıllı Amerikalı genç bir kadın: Huda Kattan. Peki aynı zamanda bir "güzellik gurusu" olan Huda Kattan kimdir? Şirketini nasıl kurdu? Nerede ve nasıl yaşıyor? İşte Huda Kattan hakkında merak edilenler...

Genel 19.01.2021, 12:38 19.01.2021, 15:09
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Makyaj devi Huda Beauty'nin sahibi Huda Kattan kimdir? Nereli ve Huda Beauty'yi nasıl kurdu?

Huda Beauty, güzellik ve makyaj meraklısı kadınların yakından tanıdığı bir kozmetik markası... Sektöre takma kirpik ürünleriyle giren ve kısa sürede ürün gamını genişleterek büyük sükse yapan şirketin kurucusu ise yine bir kadın; Huda Kattan

Şimdilerde özellikle lüks far paletleri ile revaçta olan markanın adını da aldığı Huda Kattan bol takipçisi olan bir blogger ve Youtuber.

2 Ekim 1983 Oklahoma (ABD) doğumlu Kattan, 4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Khalid, Mona ve Alya Kattan isimlerinde üç kardeşi var.

Her ikisi de aslen Iraklı olan ebeveynleri ise Amerika'ya sonradan göç etmiş. Annesi biyoloji öğretmeni babası ise makine mühendisi olan Kattan, evli ve bir çocuk annesi.

2008 yılında Portekiz asıllı Chris Gonçalo ile evlenen Huda Kattan ve eşi 25 Haziran 2011'de doğan kızlarına Nour Giselle adını verdiler. 

Kattan Oklahoma'da doğduktan sonra ailesi ile birlikte Cookeville, Tennessee ve Boston Massachusetts’te yaşadılar.

Ünlü blogger Tennessee'ye taşındıklarında Huda ismi yerine Heidi ismini kullanmaya başladı. Bunun sebebi ise okuldaki çocukların "Huda" ismini "çok tuhaf bir isim" olarak nitelemesiydi.

Ancak aile Massachusetts’e taşındığında Huda Kattan, "Heidi" ismini kullanmayı bıraktı. O dönem nihayet kendisi gibi hissedebildiğini belirten Kattan Vogue'a verdiği röportajda şöyle söylüyor: "Ben gerçek ismimi yani Huda'yı kullanmak istiyordum, ama insanlar ismimin tuhaf olduğunu düşünüp garip tepkiler veriyordu. Ancak Massachusetts’e taşındığımızda herkes "Bu çok havalı bir isim" dedi. Hatta bana "Iraklı mısın? Vay canına, bu çok havalı" diyorlardı."

2006 senesinde babası öğretmen olarak Dubai’ye yerleştiği için bazı sosyal medya ve haber sitelerinde Dubai asıllı olduğu yazmaktadır. Ancak bu bilgi doğru değildir.

Liseden mezun olduktan sonra, finans okumak için Michigan Üniversitesi'ne gitti. Mezun olduktan kısa bir süre sonra iyi maaşlı bir finans işi buldu.

Ancak 2008'deki ekonomik kriz onu işsiz bıraktı ve ünlü isim başka seçenekler aramaya başladı. Kattan hayatına yön verecek hamleyi de tam bu sırada yaptı. Finans alanında başka bir iş bulmaya çalışmak yerine, ünlü Joe Blasco makyaj okuluna gitmeye karar verdi ve ardından 2010 yılında Huda Beauty adlı kendi güzellik blogunu kurdu.

'Huda Beauty' nasıl doğdu?

O dönemden sonra makyaj üzerine uzmanlık eğitimi için Los Angeles’a taşınan Huda Kattan kısa sürede Nicole Richie ve Eva Longeria gibi ünlü isimleri müşterileri arasına dahil etmeyi başardı. Ardından tekrar Dubai’ye taşınan Kattan, 2010 yılında ablası Mona ile birlikte makyaj eğitimlerini ve ipuçlarını paylaştığı Huda Beauty isimli bir blog yayınlamaya başladı.

2013 yılında ise Huda Beauty kozmetik markasını kurarak bir anda tüm dünyanın tanıdığı bir isim halini aldı.

Bu yeniyetme markanın kozmetik serisinden raflara ilk çıkan ürün sahte kirpiklerdi. 

Kattan, mağazalarda beğendiği bir ürün bulamayınca kendi kirpik markasını yaratma kararını aldığını söylüyor. Görünüşe göre, diğer insanlar da aynı sorunu yaşamış olmalı ki Kattan'ın pazarladığı takma kirpikler piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra yok sattı.

Önceleri makyaj sektörüne ablası Mona'nın ilgisi olduğunu ve onun yardımıyla bu sektöre girdiğini belirten Huda Kattan halen markanın yönetimini ablası ile birlikte yönetiyor.

Özellikle Kim Kardashian tarafından kullanılan takma kirpik modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şirketi günümüzde Dubai merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket bünyesinde, göz farı paletleri, sıvı rujlar, dudak kalemi, fosforlu palet, fondoten, sahte kirpik ve sahte tırnaklar gibi bir çok ürün satılmaktadır.

2017 yılında ise İnstagram üzerinden 26 Milyon civarında bir takipçi sayısına ulaşmıştır. Yine aynı sene Influencer Instagram Rich List’te 1. sırada yer almıştır. Her sponsorlu içerik için ortalama 18 Bin Dolar kazandığı açıklanmış, güzellik alanı üzerine ekonominin Batı Kim Kardashian’ı olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde dünya üzerinde kozmetik ve güzellik üzerine en güçlü 10 kişiden birisi olarak gösterilmektedir. 2017’de Time dergisi tarafından ise İnternette En Çok Etkilenilen 25 Kişi arasında gösterilmiştir.
Her geçen gün ününe ün katan Huda Kattan 2018 yılında Huda Boss isimli Facebook Watch reality serisinde oynamıştır.

Huda Kattan müslüman mı?

Huda Kattan'ın müslüman olduğu söyleniyor ancak Kattan'ın kendisi tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Eşinin bile müslüman olduğunu savunan takipçilerinin aksine bazı takipçileri ise Portekizli eşi ile birlikte Hristiyan olduğu fikrini savunuyor. 

Instagram paylaşımlarında sık sık "Maşallah"  ya da "Ramazan Kerim" gibi ifadelere yer verdiğini belirten ünlü ismin bu tabirleri kendi inancı sbebeiyle mi yoksa müslüman Arap kültürünün bir parçası olarak mı kullandığı sorusu bir muamma.

Kattan'ın kız kardeşlerinden Mona iş ortağı, diğeri (Alya) ise sosyal medya hesaplarını yönetmektedir.

Kattan Youtube üzerinden paylaştığı yüz tıraşı videosu sebebiyle hayranlarını bu konuda ikiye ayırmıştır. Kattan bu taktiği Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe gibi ünlü isimlerin de kullandığını açıklamıştır.

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